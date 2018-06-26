Порятунок рядового Володарського

Вчора у Києві відбувся пікет солідарності під стінами Лук’янівського СІЗО, в якому зараз утримується художник Олександр ВОЛОДАРСЬКИЙ за участь в акції протесту під стінами Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 40 осіб вимагали звільнення О.ВОЛОДАРСЬКОГО та притягнення до відповідальності винних у порушенні "сфабрикованої карної справи". Підкреслювалось, що держава вкотре порушила принципи відповідності покарання чим спровокує ще більшу неповагу до власних законів.

Активісти тримали вруках плакати “Мирний протест - не злочин”, “Епідемія моралі - жертвою може стати кожний”, “Митцям - тюрми?!”. На думку мітингувальників, кримінальне переслідування митця та блогера О.ВОЛОДАРСЬКОГО – лише за участь у перформансі біля Верховної Ради України – є грубим порушенням права людини на мирне вираження власних поглядів.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада О.ВОЛОДАРСЬКИЙ та його анонімна партнерка провели перформанс під час якого імітували статевий акт біля будівлі Верховної Ради України. Ця акція мала привернути суспільну увагу до масових порушень прав людини в Україні, а також до ганебного антидемократичного закону «Про захист суспільної моралі» та репресивної цензури Національної експертної комісії з питань суспільної моралі.

Пізніше МВС порушило відносно О.ВОЛОДАРСЬКОГО кримінальну справу за ст.296-2 КК України «Хуліганство, вчинене групою осіб», і затримали громадського активіста.

Громадські активісти, які виступають на підтримку О.ВОЛОДАРСЬКОГО, нададують, що Конституція України та Європейська конвенція про захист прав і свобод гарантує вільне вираження поглядів кожній людині. За їхніми словами, ця свобода охоплює перш за все ті форми їх вираження, "які зачіпають за живе, ображають або навіть шокують представників державної влади" (зокрема, справа Хендісайд проти Великобританії, 1976).

"Ми вимагаємо негайного звільнення Олександра ВОЛОДАРСЬКОГО та припинення кримінального переслідування, яке він зазнав через мирну акцію. Посадові особи МВС України, причетні до необґрунтованого порушення кримінальної справи щодо Олександра ВОЛОДАРСЬКОГО, повинні бути притягнуті до відповідальності”, - заявляють мітингувальники.

Сьогодні акції на підтримку О.ВОЛОДАРСЬКОГО перекинулися під стіни Міністерства внутрішніх справ. Там учасники художнього перформансу «сТРУСим МВС!» вирішили ще раз нагадати правоохоронцям про долю епатажного блогера з Луганська.

Фоторепортаж Володимира Гонтара та Сергія Светлицького / УНІАН

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