Київська облрада схвалює рішення суду, який забрав дачу в Бачуна

Київська обласна рада підтримує рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 10 листопада 2009 року про повернення територіальній громаді м. Бучі приміщення дитячого табору, яке раніше було перетворено на дачу голови Окружного адміністративного суду Києва Олега БАЧУНА.

Про це заявив голова облради Володимира МАЙБОЖЕНКО, повідомляє прес-служба облради.

«Київська обласна рада завжди принципово відстоюватиме інтереси територіальних громад та ініціюватиме притягнення до дисциплінарної і кримінальної відповідальності посадових осіб, які цьому перешкоджають», – наводить слова В.МАЙБОЖЕНКА прес-служба в коментарі, переданому УНІАН.

Як повідомлялося, 10 листопада Голосіївський районний суд Києва “у зв’язку з новими обставинами” прийняв рішення щодо незаконного перетворення дитячого табору в м. Бучі Київської області на дачу О.БАЧУНА. 6,5 га землі повернуто в комунальну власність. Рішення остаточне, і провадження у справі закрито.