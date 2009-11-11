Учителів змушують писати заяви на відпустку за власний рахунок

У період вимушених канікул учителів в деяких районах і містах Полтавської області змушують писати заяви на відпустку за власний рахунок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на розширеному засіданні Полтавської обласної протиепідемічної комісії в режимі селекторної наради повідомив начальник Головного управління освіти і науки облдержадміністрації Володимир МІРОШНИЧЕНКО.

За його словами, за останній тиждень до комісії масово надходять звернення працівників шкіл і дитячих дошкільних закладів щодо нарахування заробітної плати під час канікул.

«До нас надійшли повідомлення, які, на превеликий жаль, мали або мають реальні підстави. Що стосується виплат заробітної плати не в повному обсязі під час канікул, надходили звернення з Лубен, Великобагачанського, Машівського, Полтавського, Чорнухинського районів», - сказав В.МІРОШНИЧЕНКО.

Він не виключає, що якщо надходили звернення від педагогічних працівників, то на рівні міського або районного управління освіти, або на рівні керівників шкіл педагогів змушували писати заяви на відпустки за власний рахунок.

Начальник управління освіти Полтавської ОДА зазначив, що таких фактів на території області не повинно бути, оскільки тритижневий карантин прирівняний до канікул, і заробітна плата повинна оплачуватися згідно з встановленою тарифікацією.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що всі працівники навчальних закладів, зайнятість яких була скорочена у зв`язку із введенням карантину у низці областей України, отримають зарплату за цей період у повному обсязі.

«Всі вчителі, і взагалі всі, хто працює в навчальних закладах сьогодні, всі викладачі отримуватимуть повну заробітну плату», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр підкреслила, що питання виплати зарплат співробітникам навчальних закладів перебуватиме під контролем губернаторів та під її особистим контролем.