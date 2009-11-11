Апеляційним судам заявили про готовність №1 до виборів

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО просить голів апеляційних судів забезпечити роботу судів з розгляду виборчих спорів відповідно до вимог законодавства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, В.ОНОПЕНКО направив листа голові Вищого адміністративного суду України та головам апеляційних загальних й апеляційних адміністративних судів, в якому звернув увагу на необхідність вжиття передбачених законом заходів щодо забезпечення належної організації роботи судів з розгляду виборчих спорів, що виникатимуть під час виборчого процесу з виборів Президента України.

Голова Верховного Суду наголосив, що закон визначає особливості провадження у справах, пов’язаних із виборчим процесом з виборів Президента України (зокрема, в частині строків оскарження, строків розгляду скарг та вирішення цих справ, судових рішень за наслідками розгляду цих справ, обчислення строків у цих справах).

Законом України “Про вибори Президента України” встановлено, що суди організовують свою роботу під час виборчого процесу, зокрема й у вихідні дні та в день голосування таким чином, щоб забезпечити прийом і розгляд скарг у строки та в спосіб, встановлені цим законом.

З урахуванням наведеного та з метою належного і своєчасного виконання покладених на органи судової влади функцій голова Верховного Суду просить голів апеляційних загальних та апеляційних адміністративних судів ужити в межах передбаченої законодавством компетенції заходів для забезпечення ефективної організації роботи відповідних судів з розгляду виборчих спорів відповідно до вимог чинного законодавства.

У листі також йдеться про необхідність надання методичної допомоги судам нижчого рівня для забезпечення правильного застосування ними законодавства щодо розгляду справ, пов’язаних із виборчим процесом з виборів Президента України, а отже й забезпечення ефективного судового захисту прав суб’єктів виборчого процесу.