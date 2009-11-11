Викрито групу, яка переправляла дівчат до Росії у секс-рабство

Прокуратура Харківської області передала до суду справу щодо чотирьох жителів одного з районів області - матері та її трьох дітей віком від 19 до 26 років (двоє з яких раніше судимі) - за обвинуваченням у постачанні до Росії для сексуальної експлуатації українських дівчат.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, з метою вербування, переміщення за кордон та передачі шляхом обману у сексуальне рабство дівчат ці люди створили організовану злочинну групу, до якої входили також громадяни Росії.

Дівчат із малозабезпечених та неповних родин переправляли до Москви. Там їх влаштовували на квартирах і надсилали ватажку угруповання оплату - від 100 до 200 доларів за кожну.

Діяльність групи припинили працівники міліції, викривши її учасників у Харкові під час підготовки на вокзалі до відправки в Росію чергової партії дівчат.

У справі, яку передано до суду, як постраждалі проходять 18 дівчат, повідомили у прес-службі.