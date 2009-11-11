Прес-конференція з приводу виселення з приміщень видавництва «Українська енциклопедія» ім. М. Бажана, агентства «Книга Пам’яті України», Головної редакції Зводу пам’яток історії та культури та редакції дитячого журналу «Соняшник»

12 листопада о 16.30 в прес-центрі інформаційного агентства «УНІАН» ( Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція з приводу рішення Київської міськради щодо позбавлення права оренди та виселення з приміщень по вул. Б. Хмельницького, 51-А Всеукраїнського державного спеціалізованого видавництва «Українська енциклопедія» ім. М. Бажана, пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України», Головної редакції Зводу пам’яток історії та культури, редакції дитячого журналу «Соняшник».

У прес-конференції візьмуть участь директор видавництва «Українська енциклопедія» Михайло Зяблюк, голова Ради директорів державних підприємств, директор видавництва «Веселка» Ярема Гоян, Герой України, поет Дмитро Павличко народний депутат України Володимир Яворівський, академік НАН України Петро Тронько, заступник Голови Держкомтелерадіо Василь Шевченко, депутат Київської міськради Олександр Бригинець та інші відомі громадські та культурні діячі України.

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