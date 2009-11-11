Влада Закарпаття протестує проти будівництва пункту для нелегалів

Влада Закарпатської області не допустить будівництва в регіоні нового пункту тримання нелегальних мігрантів.

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова Закарпатської облдержадміністрації Олег ГАВАШІ.

За його словами, під час останнього візиту в область міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО поскаржився на обласну владу, що вона, мовляв, не надає приміщення для введення додаткової кількості військовослужбовців Внутрішніх військ МВС, і при цьому сказав: «У нас є план передачі нам однієї з військових частин, що не використовується Міноборони, для побудови табору для нелегальних мігрантів» (в Закарпатській області – УНІАН.). Ця заява міністра обурила обласну владу, оскільки лише торік Закарпаття домоглося закриття такого пункту тримання нелегалів.

О.ГАВАШІ переконаний, що Ю.ЛУЦЕНКО робить конкретні кроки, аби знову перетворити Закарпаття на «відстійник нелегальних мігрантів». «За нашою інформацією з Києва, на рівні міністерств внутрішніх справ і оборони ведуться переговори про передачу військового містечка поблизу села Дерцен Мукачівського району під новий пункт тримання нелегалів. При цьому обласна державна адміністрація нібито ні причому – нас не ставлять до відома і нашої думки ніхто не питає», - обурився голова Закарпатської ОДА.

За його словами, в обладміністрації вважають, що заклад, подібний до пункту тимчасового тримання іноземців «Павшино» (закритий рік тому - УНІАН), не може розташовуватися в області, оскільки Закарпаття межує одразу з чотирма країнами Євросоюзу. Розташування пункту тримання нелегалів тільки сприятиме зростанню кількості мігрантів.

О.ГАВАШІ зауважив, що після закриття «Павшино» в Закарпатті суттєво зменшилась кількість спроб незаконного перетину кордону: за 9 місяців 2009 року на території Чопського прикордонного загону затримано 979 нелегалів, що майже на 50% менше, ніж за аналогічний період минулого року (1990).

Голова ОДА також нагадав, що Закарпатська область не один рік домагалася закриття «Павшино». Водночас при прикордонних загонах залишилися спеціальні пункти, де тимчасово перебувають затримані нелегальні мігранти. Їх цілком вистачає: нелегалів тут тримають до 10 діб, після чого відправляють у спеціалізовані заклади на Волині і Чернігівщині.

О.ГАВАШІ також додав, що восени 2001 року на той час голова Закарпатської ОДА Геннадій МОСКАЛЬ робив спробу створити у Дерцені пункт тримання нелегалів. Тоді через різкий спротив громадськості проект не вдалося реалізувати. «Зараз Геннадій МОСКАЛЬ – знову заступник міністра внутрішніх справ і як палкий «патріот» Закарпаття прагне, вочевидь, зробити нам такий подарунок. Вже у тандемі з міністром. Чомусь їм не прийшло в голови реконструювати споруди цього військового містечка під квартири для військових та міліціонерів. Але хочу їх запевнити: позиція обласної влади незмінна – ми не допустимо побудови в області нового пункту тримання нелегальних мігрантів. І в цьому нас підтримують всі мешканці Закарпаття», - заявив голова Закарпатської ОДА.