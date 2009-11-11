Реформа ЗНО стала заручником політичних спекуляцій?

Експерти виступають за ухвалення Верховною Радою України закону, яким встановлюється відповідальність за порушення порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на прес-конференції в Києві.

Експерт Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні Володимир КОВТУНЕЦЬ вважає, що тестування краще оцінює знання учнів і дозволяє уникнути корупції під час вступу до вищих навчальних закладів.

«Цей закон необхідно приймати», - підкреслив він.

У свою чергу, голова Ради директорів шкіл при Кабінеті міністрів України Олена ОНАЦ також висловилася за підтримку зовнішнього незалежного тестування. Вона повідомила, що, швидше за все, наступного тижня буде прийнято постанову Кабінету міністрів України, що розмежовує в часі зовнішнє незалежне тестування й підсумкову атестацію в школі. За її словами, атестація проводитиметься у вигляді контрольних із 3-4 предметів.

Крім того, народний депутат України (фракція НУ-НС), голова підкомітету з питань базової освіти Комітету ВР із питань науки і освіти Леся ОРОБЕЦЬ підкреслила, що необхідно закликати спікера парламенту підтримати законопроект, що регулює проведення зовнішнього незалежного тестування.

Вона також підкреслила, що прихильники тестування є у фракціях КПУ та Партії регіонів. «І я б хотіла знайти прихильників серед Блоку Литвина», - підкреслила Л.ОРОБЕЦЬ.

Крім того, вона вважає, що питання зовнішнього тестування випускників стає заручником політичних спекуляцій. «Реформа не повинна залежати від політичних переваг. Вона вимагає вдосконалення», - підкреслила народний депутат.

Довідка УНІАН. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань впровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти й встановлення відповідальності за порушення порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань і використання його результатів було зареєстровано у Верховній Раді 19 березня 2009 року народними депутатами Володимиром ПОЛОХАЛОМ (фракція БЮТ), Л.ОРОБЕЦЬ (фракція НУ-НС) та іншими. Законопроект було прийнято в першому читанні 15 квітня. Зокрема, законопроектом пропонується доповнити статтю 183 Кримінального кодексу України положеннями, які передбачають відповідальність за порушення права на освіту при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, а також при використанні його результатів.