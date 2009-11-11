Україна має ратифікувати конвенцію про збір особистих даних громадян

Верховна Рада України може ратифікувати Конвенцію Ради Європи №108, яка визначає умови збору особистих даних громадян, і додатковий протокол до неї, у першій половині 2010 року.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Варшаві висловив український посол у Польщі Олександр МОЦИК.

За його словами, ухвалення конвенції та протоколу необхідні у рамках підготовки до Євро-2012, і всі органи влади в Україні активізували роботу для ратифікації цих документів.

„Думаю, справді буде зроблено все можливе і неможливе, аби ці два документи якнайшвидше були ратифіковані”, - сказав посол.

„Не виключаю, що це може статися у першому кварталі чи першій половині 2010 року”, - додав О.МОЦИК.

Він зауважив, що власті держав Євросоюзу, до якого входить також Польща, ретельно вивчають так званих “футбольних хуліганів”, для недопуску яких на матчі Євро-2012 необхідно мати договір про обмін особистих даних з Україною.

Крім того, за його словами, ухвалення цих документів необхідне для запровадження спільного контролю на польсько-українському кордоні.

Довідка УНІАН. 108-ма Конвенція Ради Європи про захист приватних осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою даних особистого характеру була підписана 28 січня 1981 року.

Метою конвенції є забезпечення на території кожної зі сторін дотримання прав та основних свобод кожної людини, незалежно від її громадянства або місця проживання, особливо права на недоторканність особистої сфери у зв`язку із автоматичною обробкою персональних даних.