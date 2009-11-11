Прес-кава у кінотеатрі “Жовтень” на тему: “Дискусії довкола Стіни: шість фільмів і сім дискусій з обох боків “залізної завіси”

Завершиться акредитація на прес-каву у кінотеатрі “Жовтень” на тему: “Дискусії довкола Стіни: шість фільмів і сім дискусій з обох боків “залізної завіси”, яка відбудеться в рамках Тижня європейського кіно і дискусій «Європейські перспективи: Гудбай, СССР» (15-21 листопада). Щовечора від 15 до 20 листопада інституції-члени EUNIC-Україна – Австрійський культурний форум у Києві, Ґете-Інститут Україна, Італійський культурний інститут, Британська рада, Французький культурний центр і Польський Інститут у Києві – демонструватимуть фільм і проводитимуть дискусію, за участі запрошеного гостя із відповідної країни. Початок 13 листопада о 13-00 (Прес-центр кінотеатру "Жовтень". Телефон: +380 50 15 15 319, botanova@cca.kiev.ua