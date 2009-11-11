Мирні зібрання перетворять на паради військових?

Експерти вважають антидемократичним ухвалений Верховною Радою у першому читанні проект Закону “Про порядок організації і проведення мирних заходів”.

Про це вони повідомили на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир ЯВОРСЬКИЙ зазначив, що цей законопроект містить неконституційні обмеження свободи мирних зібрань та порушуватиме міжнародні зобов’язання України щодо забезпечення цього права.

Зокрема, законопроектом передбачено, що організатори мирних зборів зобов’язані нести відповідальність за людей, які беруть в них участь. За словами В.ЯВОРСЬКОГО, фактично автори законопроекту бажають, щоб мирні зібрання відбувались як паради військових, де всі мають свої чітко визначені обов’язки і безумовно слухаються організаторів. Тобто вони не враховують специфіки великих мирних зібрань, коли їхніми учасниками є звичайні перехожі, котрі зовсім не зобов’язані комусь підпорядковуватись.

Також експерт наголосив, що законопроект містить двозначні формулювання щодо проведення контрдемонстрацій, які, за визначенням Європейського суду, є невід’ємною складовою свободи мирних зібрань.

Законопроект повністю забороняє проведення спонтанних мирних зібрань, оскільки без повідомлення мирні зібрання забороняється проводити. “Але чи має сенс мітинг на знак протесту проти чогось через декілька днів після цієї події, коли про неї вже всі забули?” – запитує В.ЯВОРСЬКИЙ.

Член Національного комітету громадської кампанії “Молодіжна варта” Дмитро СІНЧЕНКО, у свою чергу, зазначив, що цей законопроект суперечить передвиборчим програмам усіх без винятку політичних сил, представлених у парламенті.

Як повідомляв УНІАН, за ухвалення проекту Закону “Про порядок організації і проведення мирних заходів” у першому читанні проголосували 228 народних депутатів.