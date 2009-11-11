Мирні зібрання перетворять на паради військових?
Проект Закону “Про порядок організації і проведення мирних заходів”
Експерти вважають антидемократичним ухвалений Верховною Радою у першому читанні проект Закону “Про порядок організації і проведення мирних заходів”.
Про це вони повідомили на прес-конференції в УНІАН.
|Володимир Яворський
Зокрема, законопроектом передбачено, що організатори мирних зборів зобов’язані нести відповідальність за людей, які беруть в них участь. За словами В.ЯВОРСЬКОГО, фактично автори законопроекту бажають, щоб мирні зібрання відбувались як паради військових, де всі мають свої чітко визначені обов’язки і безумовно слухаються організаторів. Тобто вони не враховують специфіки великих мирних зібрань, коли їхніми учасниками є звичайні перехожі, котрі зовсім не зобов’язані комусь підпорядковуватись.
Також експерт наголосив, що законопроект містить двозначні формулювання щодо проведення контрдемонстрацій, які, за визначенням Європейського суду, є невід’ємною складовою свободи мирних зібрань.
|Дмитро Сінченко
Член Національного комітету громадської кампанії “Молодіжна варта” Дмитро СІНЧЕНКО, у свою чергу, зазначив, що цей законопроект суперечить передвиборчим програмам усіх без винятку політичних сил, представлених у парламенті.
Як повідомляв УНІАН, за ухвалення проекту Закону “Про порядок організації і проведення мирних заходів” у першому читанні проголосували 228 народних депутатів.