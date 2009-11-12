Кабмін обмежив доступ до Держреєстру виборців

Кабінет міністрів встановив доступ органів адміністрування Державного реєстру виборців до статистичних даних реєстру у режимі читання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, за словами міністра Миколи ОНІЩУКА, відповідні зміни до типових положень про органи ведення Державного реєстру виборців та про регіональні органи адміністрування реєстру внесено постановою Кабміну, що була ухвалена сьогодні, 11 листопада, на урядовому засіданні.

За словами міністра юстиції, проект постанови був розроблений Міністерством юстиції для забезпечення реалізації Закону від 21 серпня 2009 року № 1616-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України”.

Так, доступ до статистичних даних в режимі читання надано органам адміністрування Держреєстру з тим, щоб забезпечити можливість виконання покладених на них обов`язків, при цьому уникнути копіювання інформації даних виборців, яка є конфіденційною. У режимі читання неможливо також внесення змін до Державного реєстру виборців, пояснив М.ОНІЩУК.

Крім того, ухвалені зміни стосуються утворення органів адміністрування Державного реєстру виборців в Автономній Республіці Крим; унормовано призначення та звільнення з посад керівників та працівників органів ведення та адміністрування Державного реєстру виборців тощо.