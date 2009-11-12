Президентська виборча кампанія проходить без порушень - Оніщук

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК впевнений, що президентська виборча кампанія проходить без порушення законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Попри надзвичайну політичну активність і гостру політичну дискусію, правове поле проведення виборів залишається достатньо стабільним. Я маю на увазі те, що на сьогодні, по суті, відсутні судові позови... які б стосувалися ведення агітації, які б стосувалися реєстрації кандидатів чи які б стосувалися, зокрема, процедур щодо участі політичних партій у виборчому процесі», - сказав М.ОНІЩУК.

Він підкреслив, що є надія, що президентські вибори в Україні відбудуться, і вони не будуть супроводжуватись судовими позовами, як це було у минулій виборчій кампанії.

«Я висловлюю стриманий оптимізм, що попри складну суспільно-політичну, а певною мірою й економічну ситуацію, тим не менше Україна і суб’єкти виборчого процесу демонструють свою здатність перебувати і керуватись правовим виборчим законодавством», - підкреслив міністр.