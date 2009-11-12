В Україні 16 дітей з тисячі не доживають до п'яти років

Шістнадцять дітей з тисячі народжених не доживають в Україні до п`яти років, повідомляється у доповіді Дитячого фонду ООН (UNICEF), оприлюдненій у середу.

Всього у світі, згідно з доповіддю, з кожної тисячі до п`яти років вмирають 65 дітей. За найбільш свіжими даними ЮНІСЕФ, які наведено у доповіді, - за 2008 рік - на планеті живе 634 млн. 631 тис. дітей віком до п`яти років, цитує доповідь РІА "Новости".

У регіоні СНД і Центральної Європи середній показник дитячої смертності становить 23 дитини на тисячу - стільки, скільки і в країнах Латинської Америки і Карибського басейну.

З республік колишнього СРСР найкраща ситуація у країнах Балтії, яких віднесено у доповіді до категорії "Індустріально розвинені країни": в Естонії на тисячу народжених вмирає шість дітей, у Литві - сім, у Латвії - дев`ять.

Далі йдуть Росія і Білорусь - 13, Україна - 16, Молдова - 17, Вірменія - 23, Казахстан і Грузія - 30, Азербайджан - 36, Киргизія та Узбекистан - 38, Туркменія - 48, Таджикистан - 64.

Сумне лідерство за показником дитячої смертності зберігає Африка, де до п`яти років не доживають 132 дитини з тисячі народжених. Найкращий стан - в індустріально розвинених країнах (Євросоюз, Норвегія, Швейцарія, США, Канада, Японія, Австралія і Нова Зеландія).

Найменший рівень дитячої смертності на планеті - у карликових європейських державах - Ліхтенштейні і Сан-Маріно - дві дитини на тисячу. Три дитина до п`яти років з тисячі вмирають у Швеції, Фінляндії і Люксембурзі, а також у Сінгапурі.

У 17 європейських країнах і Ізраїлі цей показник становить чотири дитячі смерті на тисячу.

У Сполучених Штатах з тисячі дітей до п`ятирічного віку не доживають вісім. Варто уваги, що США за цим показником відстають від відомої високими досягненнями у медицині Куби, де рівень дитячої смертності становить шість на тисячу.

В цілому експерти ЮНІСЕФ констатують, що за останні майже два десятиліття рівень дитячої смертності скоротився - у 1990 році до п`яти років не доживали 9% дітей в усьому світі, зараз - 6,5%.

Так, у країнах СНД і Центральної і Східної Європи 18 років тому до п`ятирічного віку вмирала 51 дитина з тисячі, у 2008 році - 23 дитини. Дані ЮНІСЕФ за регіонами, без розбиття на країни, були оприлюднені у середині вересня цього року.

Всього ж минулого року у світі померло 8,8 мільйона дітей до п`яти років.

Найгірший показник - у країнах Африки: там в 2008 році померли близько 4,5 мільйона дітей до п`яти років. Проте навіть на Чорному континенті вдалося досягти скорочення дитячої смертності за 18 років на 21%.

У 2000 році лідери всіх держав світу зобов`язалися до 2015 року скоротити на дві третини смертність серед дітей віком до п`яти років. За цей час в усіх регіонах миру вдалося досягти помітних успіхів у цьому напрямі. На думку експертів ЮНІСЕФ, цьому сприяли кілька чинників: більше дітей було щеплено від інфекційних хвороб, грудне вигодовування немовлят стало більш популярним, а в регіонах, де зустрічаються комахи - переносники малярії, стали ширше застосовуватися захисні сітки для ліжок.

Водночас прогрес у цій сфері в цілому у світу недостатній, щоб досягти поставлених цілей.

Країни Азії і Африки, де проживає переважна більшість населення світу, відстають від накреслених темпів скорочення дитячої смертності. Так, наприклад, у Центральній і Західній Африці абсолютне число дітей, які померли до п`яти років, навіть зросло з 2,2 до 2,6 мільйонів - головним чином, за рахунок збільшення загального рівня народжуваності.

У цілому ж в Азіатському і Африканському регіонах зафіксовано 93% усіх дитячих смертей у світі, а половина усіх померлих до п`яти років дітей проживала лише у п`яти країнах: Індії, Нігерії, Демократичній Республіці Конго, Пакистані і Китаї.

Крім суто медичних і соціальних причин високого рівня смертності в окремих регіонах, експерти ЮНІСЕФ називають і політичну нестабільність, а також збройні конфлікти.

Водночас центральну роль у боротьбі за подальше зниження рівня дитячої смертності, відзначають фахівці Дитячого фонду ООН, мають відіграти програми з профілактики і боротьби з такими захворюваннями, як пневмонія, діарея, вроджені вади, малярія, ВІЛ/СНІД, а також забезпечення немовлят достатнім харчуванням.