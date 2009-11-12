Кримчанин, що постраждав від міліції, вимагає 10 млн гривень

10 мільйонів 300 тисяч гривень вимагає родина Хаїрових від кримської міліції. Саме в таку суму оцінили постраждалі скалічену руку Мустафи Хаїрова та травми інших членів родини. Нагадаємо, на початку цього року спецпідрозділ "Беркут" уночі штурмовав оселю Хаїрових. За інформацією правоохоронців, там переховувався озброєний злочинець. Нині - постраждалі домагаються відшкодування через суд.

У справі "Хаїрови проти МВС" суд визнав постраждалими від дій правоохоронців усіх членів родини Хаїрових. Внаслідок штурму главі сім`ї відірвало п`ясть руки, його син отримав черепно-мозкову травму, а дружина зазнала стресу. Постраждалою визнали і доньку - їй належить будинок, частково зруйнований "беркутівцями".

Нагадаємо, у лютому правоохоронці отримали повідомлення про те, що в одному з будинків кримського селища Мирне переховується озброєний злочинець. Під час штурму "Беркутівці" застосували 2 світлошумові гранати. Одна з них вибухнула у руці Мустафи Хаїрова. Злочинця ж у будинку - не знайшли.

Правоохоронці визнали провину, перед родиною вибачилися, оплатили лікування та відремонтували будинок. І тоді, і сьогодні керівництво кримської міліції заявляє одне – постраждалі мають право на компенсацію.

5 канал