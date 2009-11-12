Україна підпише протокол №14-bis до конвенції про захист прав людини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО уповноважив Постійного представника України при Раді Європи Євгена ПЕРЕЛИГІНА на підписання від імені України Протоколу № 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Про це йдеться у розпорядженні Президента на його офіційному сайті.

Протокол до конвенції має бути підписаний із заявою такого змісту: «Відповідно до статті 7 Протоколу № 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Україна застосовуватиме положення цього Протоколу на тимчасовій основі до набрання ним чинності».

Протокол №14-bis Європейської конвенції з прав людини набрав чинність 1 жовтня. Цей протокол має на меті розширення можливостей Європейського суду з прав людини в розгляді зростаючої кількості звернень. Цей протокол, що закріплює в собі дві конкретні процедури стосовно кількості суддів, що розглядають заяви і виносять ухвалу щодо доцільності їх прийняття по суті, був передбачений як тимчасовий захід до набуття чинності Протоколом №14.

Згідно з протоколом, один суддя може винести ухвалу щодо відхилення явно неприйнятних заяв. Раніше для цього було потрібне вирішення комітету з 3 суддів. Комітет, що складається з трьох суддів, може приймати заяви по грунтовних справах і у справах, де є обгрунтоване прецедентне право, і приймати рішення по їх суті. Раніше ці справи розглядалися палатами, що складаються з 7 суддів, або ж Великою палатою (з 17 суддів).