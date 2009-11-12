Представники громад хочуть контролювати владу

Представники Всеукраїнських народних зборів сподіваються, що уряд найближчим часом ухвалить нормативні акти, які надаватимуть право місцевим громадам впливати на діяльність органів влади в Україні.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив координатор Всеукраїнських народних зборів Сергій СОБОЛЄВ.

Зокрема, за його словами, словами такі нормативні акти Кабміну мають покласти початок формування і функціонування громадських рад в усіх вертикалях влади. За словами С.СОБОЛЄВА, це є не лише формальна ознака громадянського суспільства, а реальна можливість контролювати владу безпосередньо тими представниками громадських організацій, які на сьогодні не допущені прямо до управління державою.

“Можливість контролю, можливість перевірки, яким чином ті чи інші нормативні акти міністерств, відомств, державних адміністрацій, мерів впливають на життя громадськості, буде”, - сказав він. За словами С.СОБОЛЄВА, з моменту початку реалізації ініціативи щодо формування таких громадських рад були створені організаційні комітети та проведені форуми в абсолютній більшості областей України. Він нагадав, що в форумі Всеукраїнських народних зборів, що відбувся наприкінці жовтня, брала участь прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і це є доказом того, що намір уряду допустити громади до впливу на діяльність влади не є тимчасовою акцією під президентські вибори, а це є дійсно довгострокова програма створення і розвитку громадянського суспільства в Україні.

В свою чергу голова Всеукраїнського об’єднання “Вітчизна” Вілен МАРТИРОСЯН висловив сподівання, що формування відповідних рад дасть можливість контролювати діяльність силових структур. “Найстрашніші порушення відбуваються у силових структурах”, - сказав він. За його словами, на сьогодні потрібно зробити все, аби силові структури виконували свої безпосереднє призначення та служили українському народу, а не окремим політичним силам чи окремим політикам.

В той же час керівник громадсько-політичного об’єднання “Справедлива Одеса” Дмитро СПІВАК зауважив, що Всеукраїнські народні збори мають дуже важливу функцію зі здійснення політики безпосередньо на містцях. Він наголосив, що система закритих партійних списків навіть під час виборів в місцеві ради призвела до ситуації, коли всі фракції перетворені на певні закриті акціонерні товариства. “Всеукраїнські народні збори - це механізм та інструмент по зв’язку суспільства з владою”, - сказав Д.СПІВАК.