У Черновецького придумали, як заробляти гроші на безробітних

Лідер Громадянського об`єднання «Новий Київ» Зорян ШКІРЯК закликає правоохоронців звернути увагу на те, як КМДА заробляє на безробітних за допомогою поліграфа. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГО «Новий Київ».

Зокрема, З.ШКІРЯК зазначає, що в умовах економічної кризи все більше людей залишаються без роботи. Завдяки масштабній рекламній кампанії Київської міської державної адміністрації про прийом на роботу, багато киян пробують влаштуватися на службу в мерію. Незважаючи на те, що в міському бюджеті дірка в 7 млрд. грн., штат столичної адміністрації залишається штучно роздутим. Ось на цій ситуації «доблесна» команда столичного градоначальника вирішила одержати прибуток.

Як заявив лідер Громадянського об`єднання «Новий Київ», «за інформацією, одержаною від ошуканих киян, складається схема, завдяки якій київська влада заробляє на безробітних. Суть схеми така: потенційний кандидат проходить всі етапи співбесіди в надії одержати гідну роботу в муніципальній установі. Коли бажана посада фактично в руках, кандидата інформують про те, що йому потрібно пройти поліграф (детектор брехні). Пояснення просте – виявляється, в КМДА працюють лише «чесні» люди. Як довести? Для цього існує спеціальне агентство, уповноважене це підтвердити. Туди і відправляють невдалого претендента. Процедура коштує близько 1000 грн. КМДА нібито сплачує 70% від вартості, суму, що залишилася, а це 300 грн., пропонують сплатити кандидатові на вакантну посаду. При цьому немає жодної гарантії, що відповідь буде позитивною».

«Куди йдуть кошти, зібрані таким чином, і скільки сотень тисяч відмиваються на цій схемі - питання до правоохоронних органів», - вважають в «Новому Києві».

З.ШКІРЯК радить всім бажаючим влаштуватися на роботу в муніципальні служби, не брати участь в черговому лохотроні під керівництвом Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. «Це незаконно, порушує конституційні права громадян, а також суперечить Закону України «Про державну службу» і Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування». І ще, кожен фахівець з HR підтвердить – жоден поважаючий себе роботодавець не змусить кандидата платити гроші за можливість одержати роботу», - наголосив він.

«Ситуація з мером столиці нагадує мені відоме оповідання О’Генрі «Вождь червоношкірих». Обрати обрали, а як назад повернути хлопчика - не знаємо», - сказав З.ШКІРЯК.