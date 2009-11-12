Депутати пропонують позбавляти волі за гральний бізнес

Депутати розраховують встановити кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі за організацію і ведення грального бізнесу.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН головний координатор громадської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, проект закону (реєстр. № 5199) про внесення відповідних змін до Кримінально-процесуального кодексу України 18 листопада планується розглянути на засіданні парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

За його словами, необхідність прийняття таких змін до законодавство викликана тим, що після заборони грального бізнесу азартні заклади продовжують функціонувати, але вже під виглядом інтерактивних клубів, кафе. За його словами, разом з тим, у кримінальному законодавстві «немає окремої достатньо жорсткої статті» за порушення законодавства про заборону грального бізнесу.

Зокрема, розробники проекту пропонують внести зміни до кримінального кодексу, згідно з якими здійснення грального бізнесу незалежно від розміру одержаного доходу карається позбавленням волі на строк від 4 до 6 років. Такі самі дії, здійснені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, – караються позбавленням волі на строк від 8 до 10 років. Крім того, дається чітке визначення «азартної гри», а також «грального бізнесу» як виду діяльності, за який передбачена кримінальна відповідальність.

Як повідомив один із співавторів запропонованого проекту «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України» Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ, після ухвалення закону про заборону гральний бізнес продовжує працювати або нелегально, або переформатується в інтерактивні клуби, інтерактивні казино. «Це та сама гра, той самий азарт, ті самі внески, ставки, виграші. За моїми даними, до 10% гральних клубів залишилося – хтось нелегально працює, хтось намагається прикриватися інтерактивним клубом», - повідомив він. За його словами, штрафи і зауваження не в змозі зупинити ведення цього бізнесу.

«Тому ми підготували цей законопроект, 15 народних депутатів в співавторстві, пропонується ввести кримінальну відповідальність для осіб, які організовують гральний бізнес, утримують гральний бізнес, зокрема, і віртуальний – у вигляді інтернет-казино», - повідомив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, група народних депутатів пропонує ввести кримінальну відповідальність за порушення закону про заборону грального бізнесу в Україні. Це передбачено зареєстрованим у Верховній Раді законопроектом №5320 від 5 листопада 2009 р.

Законопроект передбачає внесення змін до Кримінального кодексу, зокрема, пропонується доповнити його ст. 203-2 про те, що досудове слідство у зв`язку з організацією і проведенням заборонених на території України азартних ігор ведеться слідчими органами внутрішніх справ. Відповідні зміни вносяться до ч.2 ст. 112 Кримінально-процесуального кодексу.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня цього року. Цей закон діє до ухвалення спеціального законодавства, яке передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.

Кабінет міністрів упродовж трьох місяців з дня набуття чинності цього закону зобов`язаний був розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект про діяльність щодо організації і проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього гральних зонах.

13 липня ц.р. прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО визнала, що законодавча заборона грального бізнесу призвела до тінізації цієї сфери діяльності.