На Майдані Незалежності міжнародні культурно-освітні рухи проголосять 2010 рік в Україні Роком взаєморозуміння

16 листопада, у Всесвітній День толерантності, о 14.00 на Майдані Незалежності біля входу до Головпоштамту міжнародні культурно-освітні рухи проголосять 2010 рік в Україні Роком взаєморозуміння.

Церемонію проголошення буде проведено у дві дії:

Дія перша: 14:00 - проголошення 2010 року Роком взаєморозуміння.

Після урочистого проголошення представникам культурних інституцій іноземних держав в Україні, що виявили бажання приєднатися до відзначення Дня толерантності, надається вітальне слово. Термін участі в проголошенні Року взаєморозуміння - одна хвилина. Мова виступу - національна з синхронним перекладом українською.

Дія друга: 14:20 - "Твій світ в мені" - фото-етно-хоровод із дзеркалами.

В хороводі зберуться представники різних народів, вдягнуті в свої національні костюми. В руках тих з них, що всередині кола (вони в українських костюмах), будуть дзеркала, в яких віддзеркаляться люди в костюмах іншої національності (зовнішнє коло).

Під музику різних народів два етно-кола рухатимуться по колу обличчям один до одного, завмираючи на 30 секунд один проти одного для того, щоб фотографи і оператори могли зафіксувати віддзеркалення, яке відображає головне послання акції - глибинну єдність народів світу та можливість їхнього взаєморозуміння.

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Організатор акції: Національний Комітет НК ІНТЕРКУЛЬТУРА