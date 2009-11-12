Вищий адміністративний суд паралізований

Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) заявляє про вимушене зупинення своєї роботи через відсутність коштів на відправлення поштової кореспонденції, оплати послуг, закупівлі паперу та дисків.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві ВАСУ.

"До сьогоднішнього дня Вищий адмінсуд здійснював відправлення поштової кореспонденції в борг. Проте зараз "Укрпошта" відмовляється надавати свої послуги у зв’язку із заборгованістю. За жовтень вона складає близько 62 тис. грн. Ситуація із фінансуванням усіх адміністративних судів є критичною, про що керівництво ВАСУ та органи суддівського самоврядування неодноразово повідомляли Президента України, Кабінет Міністрів України та Верховну Раду України. У цьому році таких звернень було близько тридцяти, проте становище з фінансуванням так і не змінилося", - йдеться у заяві.

У заяві повідомляється, що лише у 2009 році до суду надійшло більше 50 тис. касаційних скарг, здійснено касаційний перегляд у 25 тис. справ. "Щоденно Вищим адміністративним судом України відправляється близько 3 тис. одиниць кореспонденції (ухвал, постанов, судових справ, повісток-повідомлень тощо) і затримання її відправлення навіть на один день створює серйозні проблеми із розглядом скарг та призводить до порушення процесуальних строків", - заявляє ВАСУ.

"У той час коли в Україні розпочався виборчий процес, де адміністративним судам процесуальним кодексом відведено надзвичайно важливу роль, суди не мають коштів навіть на відправлення поштової кореспонденції. Нагадаємо, що саме Вищий адміністративний суд України, відповідно до частини 11 статті 176 Кодексу адміністративного судочинства України, під час виборів Президента України виступатиме в якості суду першої і останньої інстанції у випадку оскарження їх результатів", - наголошується у заяві ВАСУ.