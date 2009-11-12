Прес-конференція «Привид нової цензури. Урядовий комітет проти громадських кіно експертів»

16 листопада - 14-00 - Прес-конференція Національної спілки кінематографістів України «Привид нової цензури. Урядовий комітет проти громадських кіно експертів». Учасники: голова НСКУ Сергій Тримбач, члени експертної комісії при Мінкультури. Буде запрошено Голову Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі Василя Костицького (Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6 ,синій зал).

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