Прес-конференція «Привид нової цензури. Урядовий комітет проти громадських кіно експертів»

16:57, 12 листопада 2009
Права людини
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16 листопада - 14-00 -  Прес-конференція Національної спілки кінематографістів України «Привид нової цензури. Урядовий комітет проти громадських кіно експертів». Учасники: голова НСКУ Сергій Тримбач, члени експертної комісії при Мінкультури. Буде запрошено Голову Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі Василя Костицького (Будинок кіно,  вул. Саксаганського, 6 ,синій зал).

 

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