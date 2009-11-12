У ГПУ пояснили: зникли 2 кримінальні справи, але про «педофілів» - вціліла

У Генеральній прокуратурі України спростовують оприлюднене окремими засобами масової інформації повідомлення про викрадення на Київському залізничному вокзалі матеріалів резонансної кримінальної справи, начебто пов’язаної з так званими «педофілами».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, повідомлення про викрадення матеріалів вказаної справи не відповідає дійсності.

Перс-служба зазначає, що кримінальна справа за фактом розбещення та насильницьких дій над неповнолітніми дітьми, яка набула суспільного резонансу, після визначення підслідності за органами прокуратури перебуває у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України. На даний час у справі проводяться усі необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення фактичних обставин зазначених подій.

“Цю справу нікуди, у тому числі і до АР Крим, не передавали, не втрачали і не викрадали, у зв’язку з чим висловлені деякими засобами масової інформації припущення про її можливе закриття є цілком надуманими і безпідставними”, - підкреслюють в прес-службі Генпрокуратури.

Водночас у відомстві визнають, що мав місце інцидент з втратою двох кримінальних справ, порушених міліцією ще в 2000 році, але прокурором АР Крим 6 листопада 2009 р. за вказаним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 357 Кримінального кодексу України. Розслідування кримінальної справи доручено слідчому управлінню прокуратури автономії.

“На сьогодні немає жодних підстав пов’язувати втрачені кримінальні справи з вказаною”, - також підкреслюють в прес-службі Генпрокуратури.

У відомстві також зауважують, що до Генеральної прокуратури України з регіонів надходять десятки кримінальних справ, у яких вживаються відповідні заходи прокурорського реагування. “Це є суть прокурорського нагляду і одна із конституційних функцій”, - говориться в розповсюдженій заяві.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розтління неповнолітніх.

14 жовтня міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що ще в квітні цього року у справі про розбещення двох дітей висунуто звинувачення й затриманий батько цих неповнолітніх. З’явилася інформація про причетність до цієї справи трьох народних депутатів.

20 жовтня з трибуни Верховної Ради генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що відомство надіслало керівництву МВС листа, в якому просить міністерство провести службову перевірку і притягнути до відповідальності посадовців, які недбало ставилися до розслідування справи про розбещення дітей.

Керівництво Генпрокуратури України після заслуховування матеріалів кримінальної справи про розбещення двох малолітніх дітей прийняло рішення забрати справу з Головного слідчого управління МВС України для подальшого розслідування слідчими відомства.