ООН закликала людство на один день відмовитися від їжі

Продовольча й сільськогосподарська організація Об`єднаних Націй (ФАО) закликала всіх людей планети до одноденного голодування.

«Сьогодні більше мільярда людей у світі голодують. На знак солідарності з ними Продовольча й сільськогосподарська організація Об`єднаних Націй (ФАО) закликала всіх людей планети до одноденного голодування», - повідомляє Центр новин ООН.

«Ми пропонуємо, щоб усі, хто хоче виявити солідарність із мільярдом голодуючих на планеті, взяли участь у голодуванні цієї суботи або неділі. Особисто я починаю 24-годинне голодування в суботу вранці», - заявив генеральний директор ФАО Жак ДІУФ напередодні Всесвітнього саміту з продовольчої безпеки. Він пройде 16-18 листопада. На саміт запрошені глави держав і урядів 192 країн-членів ФАО.

«Незважаючи на всі дані обіцянки, нам не вистачає конкретних дій по боротьбі з голодом», - заявив Ж.ДІУФ. Він додав, що в умовах відсутності суворих заходів не можна виключати настання ще однієї всесвітньої продовольчої кризи.

Глава ФАО оголосив про запуск «онлайн-петиції» проти голоду на сайті www.1billionhungry.org

Відвідувачі сайту можуть підписати петицію, якщо вони згодні з тим, що страждання одного мільярда людей від хронічного голоду – неприйнятне.