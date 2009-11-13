На оператора маріупольського корпункту НТН напав міліціонер

На оператора маріупольського кореспондентського пункту телеканалу НТН Миколу Рябченка напав міліціонер. Про це повідомляє інтернет-видання «Остров».

«Нас запросили на захід: в Приморському районі представники виконавчої служби у супроводі правоохоронців та "Маріупольгазу" повинні були привести до дії виконання рішення суду - у примусовому порядку відімкнути від газу боржника, - розповідає пан Рябченко. - В той момент, коли авто "Міськгазу" зупинилося, я почав знімати, як виходять газівники. Мені ж потрібна "картинка". І раптом до мене підходить лейтенант міліції зі словами: "Приберіть камеру. Тут заборонено знімати! Я не хочу, щоб мене знімали"».

За словами оператора, після цього міліціонер заламав йому руку і відірвав мікрофон від камери. У відповідь він вилаяв представника правоохоронних органів. На крики збіглися інші журналісти.

Пан Рябченко каже, що міліціонер погрожував знайти свідків, щоб заарештувати його на 15 діб. На місце події прибуло керівництво міліції. «Мене з 15.00 до 21.00 тримали у райвідділі, вмовляли не давати матеріал в ефір: мовляв, лейтенант молодий, недосвідчений. А після цього порвали при мені всі протоколи», - розповів оператор.

Пізніше пан Рябченко розповів виданню, що міліція компенсувала йому збитки і він вважає, що конфлікт вичерпано.

Представники телеканалу НТН повідомили «Телекритиці», що з`ясовують обставини інциденту.

Телекритика