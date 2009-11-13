У львівських в’язницях і СІЗО заборонили зустрічі з адвокатами

У Львівській області у зв`язку із введенням карантину керівництво Державного департаменту України з питань виконання покарань запровадило низку обмежень в установах виконання покарань і СІЗО.

Про це повідомив заступник начальника управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Львівській області з соціальної роботи Мирослав Демків.

Він зазначив, що у виправних закладах Львівської області на цей час не зафіксовано жодного випадку захворювання на грип осіб, які перебувають в установах Державної кримінально-виконавчої служби України - ні сезонним грипом, ні каліфорнійським. Зафіксовано лише простудні захворювання (ГРЗ), які навіть у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилися на 30%.

Враховуючи, що в області було оголошено карантин у зв`язку з високою захворюваністю, керівництвом Державного департаменту України з питань виконання покарань було введено низку обмежувальних заходів.

"Згідно з цим, у виправних установах області заборонені короткострокові і тривалі побачення, переведення осіб, взятих під варту, і засуджених з однієї камери в іншу, проведення масових заходів (навчання в школах, спортивні змагання) та відвідування установ представниками громадських організацій. Також заборонено переведення осіб, взятих під варту, і засуджених до інших установ, вивіз на слідчі дії, на допит до слідчих, заборонені зустрічі з адвокатами ", - повідомив Мирослав Демків.

За його словами, в раціон засуджених додали більше цибулі та часнику, а також лимони з лікувально-профілактичними чаями.

Як повідомлялося, 11 листопада прем`єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що в Україні добова кількість осіб, що захворіли на грип та ГРВІ, в останні дні знову почала збільшуватися.

Кореспондент