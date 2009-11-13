У жовтні зареєстрували рекордну кількість порушень прав журналістів

У жовтні в Україні відбулося безпрецедентне за останні кілька років зростання кількості нападів та спроб залякування журналістів. Про це свідчить моніторинг Інституту масової інформації.

Зокрема, 13 жовтня невідомі обстріляли редакцію волинської газети «Віче». За день до святкування 70-річчя видання, близько 22.30 по вікнах та дверях офісу «Віче» здійснили 8 пострілів. Про це повідомив головний редактор видання Василь Простопчук.

За однією із версій, які нині відпрацьовує міліція, у такий спосіб помстився колишній високопоставлений чиновник органу самоврядування, який образився на публікації у нещодавніх номерах тижневика. Наразі міліція та СБУ розслідують цей інцидент, проте затриманих підозрюваних у цій справі поки що не встановлено.

Ще одна стрілянина мала місце у Львові. Робочі кабінети журналістів Львівської газети «Експрес» 6 жовтня обстріляли невідомі. Представники редакції наголошують, «що свiдомо мовчали певний час, не розголошуючи подробиць цiєї справи, щоб дати мiлiцiї можливiсть професiйно виконати свої обов`язки». Однак, на думку авторів заяви, «настав час назвати речi своїми iменами: мiсцева мiлiцiя провалила й цей iспит. Вона не здатна захистити громадян, журналістів».

А в Дніпропетровську стріляли в директора телекомпанії Приват ТВ Дніпро (9 канал) Кирила Данилова.За словами правоохоронців, у понеділок увечері Данилов вийшов з будівлі телеканалу і сів у машину, за кермом якої перебував журналіст каналу. Машина від`їхала на 30 метрів, коли з`явився невідомий, який впритул розстріляв авто у районі місця пасажира. За попередніми даними, постріли зробив чоловік, який проходив біля автомобіля, зі зброї травматичної дії. Як повідомляє «Новий міст», у цілому зловмисник випустив чотири кулі, і лише за щасливим збігом обставин Данилов залишився живим. Ведеться слідство.

В Івано-Франківську невідомі обстріляли будівлю, в якій знаходиться видавництво «Нова зоря», що видає однойменну газету. Вісім вогнепальних пострілів було завдано по вітражах видавництва. Зі слів старшого редактора Михайла Захарчика, у літніх випусках газети були розміщені резонансні матеріали про вбивство націоналіста Максима Чайки в Одесі, а також газета активно і з своєї позиції висвітлювала візит московського патріарха Кирила до України. На думку керівництва видавництва, саме ці публікації могли спровокувати напад.

В центрі Києва, біля пам`ятника Леніну, в наметовому містечку комуністів було вчинено напад та жорстоке побиття фотокореспондента журналу «Конфлікти і закон» Руслана Любченка. Представники наметового містечка підійшли до журналіста, який здійснював фотозйомку та почали брутально відбирати камеру і завдавати ударів по голові. Після цього в Любченка невідомі вистрілили з газової зброї, а до приїзду правоохоронців на журналіста наділи наручники. Після приїзду міліції затримали не нападників, а постраждалого фотокореспондента. У нього забрали техніку і ще досі не повернули карту пам`яті з фотографіями із місця події.