Виставка щоденників журналіста, який першим написав про Голодомор

У Великій Британії виставлено на загальний огляд щоденники валлійського журналіста Гарета Джонса, який у 1930-х роках оголосив про голод у СРСР. Про це 13 листопада пише газета The Daily Telegraph.

Щоденники, в яких описуються враження Г.Джонса від голоду на радянській Україні, були заховані в будинку сім`ї журналіста в Уельсі. В 1990 році щоденники знайшлися в зв`язку з пограбуванням (подробиці про обставини знахідки не повідомляються). Тепер щоденники вперше представлено публіці. Виставку було 13 листопада відкрито в кембріджському Трініті-коледжі, де журналіст навчався в 1926-1929 роках. З експозицією можна буде ознайомитися до середини грудня.

У 1933 році Г.Джонс, приїхавши до Берліна з відрядження до радянської України, написав у газеті, що українці сильно голодують. У своїй статті Г.Джонс оголосив, що радянський уряд замість боротьби з голодом у республіці експортує хліб на захід. Цю статтю передрукували багато німецьких, британських і американських видань.

Проте західні журналісти, які працювали в Москві, незабаром спростували заяви Г.Джонса. Зокрема, Уолтер Дюранті (пізніше удостоєний Пулітцеровської премії) опублікував у The New York Post статтю під заголовком "Росіяни голодують, але не вмирають із голоду". В цьому матеріалі У.Дюранті критикував валлійського колегу за поспішні висновки на підставі недостатньо переконливих доказів.

На думку деяких істориків, журналісти, які працювали в Москві, не підтримали Г.Джонса, оскільки не бажали псувати відносини зі Сталіним.

Г.Джонса через вчинений скандал було вислано з СРСР. Його перевели до Китаю, де його через два роки напередодні свого тридцятиріччя було вбито бандитами. За деякими даними, до вбивства були причетні радянські спецслужби, зазначає Лента.ру.

У 2008 році українська влада посмертно нагородила Г.Джонса орденом Свободи за викриття Голодомору.