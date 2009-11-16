Судове засідання за позовом заступника генерального прокурора В.Кудрявцева до газет "Дзеркало тижня" та "Вечірні вісті"

17 листопада - 11-30 - У Печерському районному суді м. Києва відбудеться судове засідання у справі №2-5529/09 за позовом заступника генерального прокурора В.Кудрявцева до видавничого дому «Ормос» (видання «Дзеркало тижня») і ТОВ «Вечірні вісті». Заступник генпрокурора вимагає захисту чести, гідності і ділової репутації, а також спростування недостовірної інформації (вул. Хрещатик, 42-а, к. 13). Телефони: Тел. 529-78-22, 501 97 01.

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