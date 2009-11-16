П'яний полковник СБУ збив жінку і втік?

В Одесі - чергова резонансна ДТП за участю високопоставленого чиновника. Як повідомляє "Сегодня", у суботу близько половини сьомої вечора автомобіль «Тойота», рухаючись на великій швидкості, збив жінку прямо на пішохідному переході. З місця події водій іномарки втік . А 54-річна одеситка, що потрапила під колеса «Тойоти», від одержаних травм померла на місці події.

У місті тут же був оголошений план «Перехоплення». Для того, щоб зупинити водія іномарки, співробітникам ДАІ довелося організувати погоню. Через декілька годин авто і винуватця НП затримали. У ДАІ особу водія назвати категорично відмовилися. Тим часом зі своїх джерел в одеській міліції виданню стало відомо, що «Тойотою» керував полковник СБУ В`ячеслав Г. з київського управління внутрішньої безпеки спецслужби. В Одесі співробітник спецслужби інспектував одеських колег. До речі, полковника зупинили якраз в той момент, коли він намагався терміново втекти з міста об`їзними шляхами. За словами очевидців затримання, водій авто був сильно п`яний. Проте пройти тест на алкоголь відмовився. У СБУ від коментарів відмовилися. Сам полковник СБУ зараз знаходиться на волі, ведеться слідство.

Нагадаємо, це не перше ДТП, де фігурує нетверезий представник влади. 1 жовтня під Одесою начальник управління інформації Одеської обладміністрації Василь Морозов збив на смерть 24-річну Марину Будівську. Незважаючи на те що, за твердженнями одеської міліції, водій «Мерседеса» був тверезий, батько загиблої упевнений у зворотньому і стверджує, що справу намагаються зам`яти.

В той же час у прес-центрі Служби безпеки України повідомили, що винуватець ДТП є колишнім, а не діючим, як зазначають окремі ЗМІ, співробітником спецслужб, зазначивши, що 22 жовтня ця особа за власним бажанням подала рапорт про звільнення з СБУ у зв’язку із досягненнням пенсійного віку, а 11 листопада документ був підписаний керівництвом.