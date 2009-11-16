Американці збудували нову в'язницю в Афганістані

Американці збудували ще одну в`язницю для особливо небезпечних злочинців на авіабазі в Баграмі на додаток до вже діючої, повідомила в неділю місцева радіостанція "Салам Ватандар" з посиланням на новопризначеного директора цієї пенітенціарної установи полковника Джана Гірая.

За словами Гірая, триповерхова нова в`язниця, зведена в східній частині американської військової бази, зможе вмістити 1,1 тисячі ув’язнених, її будівництво обійшлося в 60 мільйонів доларів.

Відбувати покарання тут будуть особливо небезпечні злочинці, повідомляє Гірай. Зокрема, особи, пов`язані з міжнародною терористичною мережею "Аль-Каїда", а також бунтівники, що потрапили в полон під час бойових дій.

"До ув’язнених нової в`язниці підхід буде відповідно до всіх загальноприйнятих міжнародних норм", - цитує РІА "Новости" заяву начальника нової в`язниці.