Студентськими протестами охоплені 50 вузів Німеччини

У Німеччині тривають студентські протести. Демонстранти зайняли лекційні зали вже 50 німецьких вузів, повідомило агентство AP з посиланням на спілку студентів Fzs (Der freie zusammenschluss von studentInnenschaften). За словами представників цього об`єднання, студенти блокують аудиторії 100 університетів. Загальна кількість учасників акцій протесту може скласти один мільйон чоловік. Fzs закликає приєднатися до акції всіх, кому небайдуже до стану німецької системи освіти.

Організатори виступів готуються 17 листопада провести загальнонімецьку акцію протесту студентів. 24 листопада в Лейпцігу запланований мітинг, приурочений до проведення в цьому місті конференції викладачів вузів, а 10 грудня студенти вийдуть на демонстрацію в Бонні, де відбудеться конференція міністрів культури федеральних земель. "Освіта не повинна бути привілеєм еліти. Необхідно вимагати створення справедливої системи навчання", - заявив член правління Fzs Флоріан Кайзер (Florian Kaiser).

Частина викладачів підтримує вимоги студентів. Як заявила в Бонні голова Конференції викладачів німецьких вузів Маргрет Вінтермантель (Margret Wintermantel), "слухачі вузів цілком слушно дають зрозуміти, що умови навчання потребують вдосконалення і що рівень їх соціальної захищеності необхідно підвищити". Водночас Вінтермантель закликала студентів до діалогу. За її словами, агресивна поведінка щодо викладачів та "ідеологічно забарвлені тези", такі як закиди в комерціалізації університетів, створюють враження, що вимоги студентів є надуманими.

Німецькі політики, що відповідають за сферу освіти, вимагають якнайшвидше реформувати університетську систему. "Я цілком розумію критику студентів по багатьох пунктах", - заявив в інтерв`ю газеті Berliner Zeitung міністр освіти землі Мекленбург-Передняя Померанія Хенрі Теш (Henry Tesch), який очолює Конференцію федеральних міністрів культури.

Акції протесту студентів почалися три тижні тому в Австрії і були підхоплені в Німеччині. Їх учасники протестують проти соціальної нерівності в процесі навчання, високої плати за вузівську освіту та хронічного браку фінансів у університетів, а також вимагають удосконалити нову двоступінчату систему "бакалавр - магістр".

Deutsche Welle