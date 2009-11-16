Обама сподівається, що пам'ять про Голодомор не допустить повторення

Президент США Барак ОБАМА назвав Україну "житницею Європи" і висловив сподівання, що пам`ять про Голодомор 1932-1933 років допоможе запобігти повторенню трагедії в майбутньому.

Про це йдеться у письмовій заяві Б.ОБАМИ з приводу 76-х роковин Голодомору в Україні, передає РІА «Новости».

"Українці значно постраждали під час подій, відомих як Голодомор, через конфіскацію режимом Сталіна зерна і ферм в усій Україні. Україна колись була житницею Європи, і українці, можливо, змогли б себе прогодувати і врятувати мільйони життів тоді, якби їм було дозволено це зробити... Жителі України подолали жах Великого голоду і продовжили будувати вільну і демократичну країну... Ми сподіваємося, що пам`ять про Голодомор допоможе запобігти повторенню трагедії в майбутньому", - сказано у зверненні Б.ОБАМИ.

Довідка УНІАН. За даними Інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії наук України, демографічні втрати від Голодомору 1932-1933 років в Україні становлять 3,5 млн. осіб.

У 1933 році в Україні через Голодомор загинуло 940 тис. працездатного населення (віком від 15 до 60 років), 262 тис. осіб літнього віку і 800 тис. дітей.

Серед сільського населення в тому самому році загинуло 660 тис. осіб працездатного віку, 242 тис. осіб літнього віку і 594 тис. дітей.

*** Цього року День пам`яті жертв голодоморів припадає на 28 листопада.