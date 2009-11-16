У Росії почався перепис ув’язнених

Федеральна служба виконання покарань РФ розпочала всеросійський перепис ув’язнених.

Перепис осіб, які засуджені до позбавлення волі і утримуються під вартою, проходить з 12 по 18 листопада. Завдання не в підрахунку самих ув’язнених, а в отримання загальних даних про них. В анкеті мають зазначатися біографічні дані, сімейний стан, наявність житла, стан здоров`я, релігія, освіта, умови утримання та плани на майбутнє після звільнення - всього понад 80 запитань. Причому тільки на частину з питань ув’язнені відповідають самі: більша частина відомостей буде взята з особистих справ.

"Ми не ставимо завдання визначити кількість ув’язнених, ця цифра і так відома, - цитує одного з офіцерів "Комсомольская правда". - Ми хочемо зробити зріз "тюремного суспільства". Тому переписуватимуть не всіх, а тільки кожного десятого повнолітнього чоловіка, половину засуджених жінок, всіх засуджених до довічного позбавлення волі, всіх неповнолітніх, а також кожного десятого повнолітнього підслідного.

Перепис буде восьмим в історії радянської і російської пенітенціарних систем. У 1926 році перший такий перепис пройшов в РРФСР. На території всього Радянського Союзу ув’язнених перераховували і опитували в 1970, 1975, 1979 і в 1989 роках, а в сучасній Росії ця процедура проводилася в 1994 і 1999 роках, дає довідку Лента.ру.