Вищий адмінсуд від закриття врятувала Укрпошта

Вищий адміністративний суд України продовжує свою роботу, оскільки Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» дало згоду на відправку поштової кореспонденції ВАСУ - під гарантійні зобов’язання.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Вищого адмінсуду.

В той же час гроші, наголосили в прес-службі, передбачені Законом «Про державний бюджет України на 2009 рік» на поштові відправлення ВАСУ в жовтні-листопаді 2009 року, з Державного казначейства України так і не надійшли до Вищого адмінсуду. Взагалі ж сума, яку Держказначейство має переказати Вищому адміністративному суду України, становить 211 тис. грн. і є мізерною порівняно із видатками держави, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада Вищий адміністративний суд України заявив про зупинку своєї роботи через неможливість відправляти поштову кореспонденцію у зв’язку з відсутністю коштів, передбачених для її здійснення та заборгованістю перед «Укрпоштою» за жовтень у розмірі близько 62 тис. грн. Через борги «Укрпошта» відмовилася надавати свої послуги.