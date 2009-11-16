Жителька Маріуполя залишилася без квартири і паспорта

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН звернувся в органи прокуратури і МВС з вимогою дати правову оцінку діям чиновників місцевого рівня, яких він звинувачує в обмеженні конституційних прав громадянки України, а також у незаконному позбавленні дітей житлоплощі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі депутата.

У повідомленні сказано, що до О.ФЕЛЬДМАНА за допомогою звернулася Олена С., яка в 1989 р. народилася в Росії на території Рязанської області, а з 1990 р. проживала в Маріуполі під опікою рідної бабусі і дідуся. Проте в 2005 р. після смерті опікунів, Олену, її молодшого брата, а також хвору матір місцевий ЖЕК виселив з квартири, оскільки квартира не була приватизована, а ті, хто проживали, не мали прописки. Сьогодні сім`я проживає в найманій квартирі. Ні мати, ні Олена, ні її брат не мають прописки, тому вони не можуть одержати паспорт громадян України.

Указуючи, що, не зважаючи на свої 20 років, 19 з яких Олена прожила в Україні, паспортні столи Маріуполя відмовляються видавати їй паспорт громадянки України на тій підставі, що в свідоцтві про народження вказано місце народження – Рязанська область Російської Федерації, О.ФЕЛЬДМАН зазначає, що при спробах одержати паспорт громадянки України на законних підставах, Олена С. зіткнулася з «бюрократичним маразмом чиновників, що граничить із злочинним свавіллям».

Зокрема, за словами О.ФЕЛЬДМАНА, весь останній час, Олена С., яка відповідно до ст.8 Закону України «Про громадянство» є громадянкою України, змушена була терпіти бюрократичне свавілля і жити в умовах «нелегального мігранта», не маючи права голосу, можливості офіційно влаштуватися на роботу, обслуговуватися в медичних установах тощо.

Крім того, депутат обурений виселенням сім`ї з малолітніми дітьми з квартири, у той час, як Житловий кодекс України прямо передбачає, що у разі смерті наймача, будь-який член сім`ї має право вимоги визнання себе наймачем житла за раніше складеним договором (ст. 106).

У повідомленні мовиться, що О.ФЕЛЬДМАН також звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням звернути увагу на дії місцевих чиновників, «які вже кілька років знущаються з місцевої жительки Олени С., і відновити її конституційні права».