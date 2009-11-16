Правоохоронці дедалі частіше безпідставно підслуховують українців?

За даними Верховного суду України, у 2008 році суди розглянули 25 тисяч подань правоохоронних органів на одержання інформації, пов’язане з обмеженням конституційних прав громадян. При тому кількість кримінальних справ, які розслідують окремі правоохоронні органи, значно менша, ніж кількість їхніх подань на одержання інформації.

Зокрема, за даними ВСУ, у 2008 році загальні апеляційні суди України розглянули 25 тисяч подань правоохоронних органів про надання дозволів на зняття інформації з каналів зв’язку, накладання арешту на кореспонденцію, застосування інших технічних засобів одержання інформації, пов’язане з обмеженням конституційних прав громадян. У 2005 році суди розглянули 15 тисяч таких подань; у 2006 — 19 649, у 2007 — 19 989.

Найбільше таких подань у 2008 році надійшло від керівників оперативних підрозділів МВС (14 815), СБУ (8 323) та податкової міліції (1 655).

При цьому, наприклад, СБУ в середньому щорічно закінчує розслідування не більш як 900 кримінальних справ, із яких не більш як 700 потрапляють до суду. Таким чином, понад 7,5 тисячі санкцій на одержання інформації отримано з незрозумілою метою.

За даними Генеральної прокуратури, лише 19% матеріалів, отриманих у результаті оперативно-розшукових заходів СБУ, використовуються надалі при порушенні кримінальних справ. Наприклад, у Києві та Київській області з отриманих 96 дозволів суду на проведення оперативно-технічних заходів немає жодного випадку використання таких матеріалів як доказу в кримінальній справі.

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