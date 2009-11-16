Правозахисники закликають ВР не голосувати за цензуру в інтернеті

Правозахисники закликають народних депутатів України не ухвалювати проект Закону України № 3271 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії)», який готується до розгляду в другому читанні.

Про це йдеться у переданому УНІАН тексті листа до народних обранців.

За інформацією правозахисників, зокрема, текст вказаного законопроекту містить доповнення до Закону України «Про телекомунікації» наступного змісту: «Оператори, провайдери телекомунікацій обмежують доступ своїх абонентів до ресурсів, через які здійснюється розповсюдження незаконного інформаційного наповнення (контенту), на підставі рішення суду».

Правозахисні організації звертають увагу на те, що у зазначеному доповненні будь-які посилання на дитячу порнографію відсутні. "Фактично йдеться про впровадження механізму обмеження доступу громадян до інформації, яка не визначена законом, оскільки правова конструкція «незаконне інформаційне наповнення (контент) не визначене ані Законом «Про інформацію», ані Законом «Про телекомунікації», ані жодним іншим законом", - сказано в тексті листа.

Як зазначають правозахисники, незрозуміло, яким чином суди будуть кваліфікувати контент як незаконний. "Отже, норма, що введена, грубо порушує статтю 34 Конституції України і відкриває шлях до маніпуляцій і зловживань (зокрема, зловживань правом). Вона буде штовхати органи державної влади на порушення частини другої статті 19 Конституції України, оскільки надасть можливість посадовим особам на свій розсуд визначати, чи є незаконною та чи інша інформація ", - вважають вони.

Правозахисники закликають депутатів не розглядати законопроект у версії, підготовленій до другого читання, а спрямувати його на повторне друге читання.

Текст листа підписали, зокрема, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Аркадій БУЩЕНКО, співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ, голова правління правозахисного центру "Поступ" Костянтин РЄУЦЬКИЙ, експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталія БЕЛІЦЕР, Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Фундація Регіональних Ініціатив" та інші.