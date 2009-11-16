Карпачова вимагає повернути землю Свято-Троїцькому монастирю

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова направила Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ подання щодо захисту прав Свято-Троїцького Китаєвського чоловічого монастиря на користування культовими спорудами та землею, що належали йому з давніх часів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Н.КАРПАЧОВОЇ.

У повідомленні зазначається, що “провадженням Уповноваженого з прав людини встановлено, що за розпорядженням Кабінету міністрів України від 26 квітня 2002 року №228-р у безоплатне користування Свято-Троїцькому Китаєвському чоловічому монастирю передано цілісний майновий комплекс Київського державного науково-виробничого учбового комбінату разом із земельними ділянками. Усупереч зазначеному урядовому розпорядженню, Київська міська рада 28 грудня 2004 року ухвалила рішення щодо передачі відкритому акціонерному товариству "Київська овочева фабрика" земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, зокрема – й в урочищі Китаєво Голосіївського району столиці”.

“За останні роки, зазначає прес-служба, столична міськрада ухвалила й низку інших рішень, в тому числі про передачу згаданому ВАТ земельної ділянки в урочищі Китаєво для будівництва й обслуговування об’єктів громадського та комерційного використання, торговельно-розважальних комплексів, офісних центрів, паркінгів, об’єктів житлової забудови, нехтуючи при цьому вимогами чинного законодавства України, зокрема статей 53, 84 Земельного кодексу України, а також порушуючи права й законні інтереси релігійної організації – Свято-Троїцького Китаєвського чоловічого монастиря”.

На переконання Омбудсмана, належність земель урочища Китаєво до охоронної зони не викликає жодних сумнівів. “На цій території збереглися залишки городища ІХ–Х століть, стародавніх поселень, укріплень і печерних келій. У ХІV столітті тут був створений печерний монастир. Загалом в урочищі налічується вісімнадцять пам’яток архітектури місцевого й державного значення. Ще 1979 року рішенням виконкому Київської міської ради народних депутатів на зазначеній території були створені архітектурний та археологічний заповідники”.

Як наголошує Н.КАРПАЧОВА, більшість земель в урочищі Китаєво з давніх-давен належали Православній Церкві. Тут дотепер збереглися старовинний чернечий цвинтар і комплекс чернечих печер, які є невід’ємною частиною Свято-Троїцького Китаєвського чоловічого монастиря. “Будівельні роботи на цій території неминуче призведуть до знищення згаданих археологічних та архітектурних пам’яток, руйнації могил і як наслідок – до порушення права людини на гідне поховання. Наміри влади щодо розміщення на святому для багатьох людей місці торговельно-розважальних комплексів викликають цілком справедливе обурення православних віруючих і широкої громадськості”, - підкреслила Омбудсман.

Тому Уповноважений з прав людини Н.КАРПАЧОВА пропонує Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ невідкладно розглянути питання про скасування названих вище рішень Київської міської ради та передати охоронні землі в урочищі Китаєво їх історичному господареві – Свято-Троїцькому Китаєвському чоловічому монастирю, всесвітньо відомій святині Українського православ‘я.

“На виконання згаданого розпорядження Кабінету міністрів України від 26 квітня 2002 року №228-р, а також Указу Президента України від 21 березня 2002 року № 279 “Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього СРСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій” монастиреві мають бути повернуті всі будівлі, які йому належали”. – переконана Н.КАРПАЧОВА. Вона зазначає, що на час передачі цілісного майнового комплексу Київського державного науково-виробничого учбового комбінату у колишніх келіях та інших монастирських приміщеннях (більшість їх в аварійному стані) мешкали кілька десятків сімей, які до цього часу не відселені. “Така ситуація є джерелом постійних конфліктів, що перешкоджають нормальній діяльності монастиря, адже особливий монастирський уклад життя несумісний зі світським. Очевидно, треба негайно розпочати процес відселення колишніх працівників комбінату з родинами з наданням їм придатного житла відповідно до вимог чинного законодавства”, - вважає Омбудсман України.

Прес-служба також нагадує, що за дорученням Кабінету міністрів України від 30 вересня 2009 року створено міжвідомчу робочу групу для вивчення ситуації в урочищі Китаєво. У зв’язку з цим Уповноважений з прав людини звернулася до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням включити до її складу представників Уповноваженого, а також Київської єпархії Української Православної Церкви та Свято-Троїцького Китаєвського чоловічого монастиря, що сприяло б об’єктивнішому вивченню ситуації.