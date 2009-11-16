Театралізований перформанс біля Червоного корпусу КНУ ім. Т. Шевченка на знак солідарності із студентами, що захопили вже більше 70 університетів в Австрії і Германії

17 листопада - 14-00 - В Міжнародний день студента біля Червоного корпусу КНУ ім. Т. Шевченка відбудеться театралізований перформанс. Акція пройде на знак солідарності із студентами і викладачами, що в даний момент захопили вже більше 70 університетів в Австрії і Германії, і вимагають кардинальних змін. Активісти з музичним і піротехнічним супроводом зобразять систему освіти, що штампує безликих, безініціативних гвинтиків системи, але крах такої системи, на думку активістів вже не за горами. Телефон: +380 (93) 459-55-43 (Сергій), e-mail priamadija@gmail.com.