19 листопада - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “20-річчя Конвенції ООН про права дитини: стан захисту прав дитини в Україні”. Учасники: міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко і голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Юкіє Мокуо. Питання: Який вплив справила Конвенція на ситуацію з дотриманням прав дитини в Україні після її ратифікації нашою державою у 1991році? Які права має дитина в суспільстві, гарантію дотримання яких має забезпечувати держава? Чого вдалося досягти з часу набуття Україною членства в Конвенції і на чому необхідно концентрувати зусилля нині? Як оцінюється робота, що здійснюється в нашій державі, на міжнародному рівні, і насамперед Дитячим фондом ООН та Комітетом ООН з прав дитини? (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (044)289-95-05, 289-02-00.