У Москві міліція затримала Бориса Нємцова

Московська міліція затримала декількох активістів руху "Солідарність", серед яких опинився Борис Нємцов. Всі затримання були проведені поблизу СІЗО, де міститься арештований на 10 діб керівник виконкому коаліції "Інша Росія" Едуард Лімонов. Про це пише Лента.ру

Як повідомила прес-секретар руху Ольга Шоріна, її і виконавчого директора "Солідарності" Дениса Білунова співробітники міліції затримали під час проведення пікету. "Денис проводив одиночний пікет на підтримку Едуарда Лімонова, а мене затримали як глядача", - розповіла вона.

За інформацією сайту "Каспаров.ру", Білунов, стоячи на протилежній від СІЗО стороні дорогі, розгорнув плакат "Свободу політичним в`язням". Після того, як він був затриманий, з плакатом "Свободу Едуардові Лімонову" його місце зайняв Борис Нємцов.

Повідомляється також, що у "Нагорное" доставлений ще один активіст "Солідарності" Володимир Мілов. Його затримали теж після проведення одиночного пікету.

Письменник і один з лідерів "Іншої Росії" Едуард Лімонов був затриманий міліцією 31 жовтня на несанкціонованому мітингу в захист конституційного права на свободу демонстрацій. Там же були затримані ще близько 50 активістів. Згодом всіх затриманих, окрім Лімонова, відпустили. 12 листопада суд присудив йому 10 діб адміністративного арешту і штрафу 1000 рублів.

Правоохоронні органи поки ніяк не прокоментували затримання лідерів "Солідарності".