В Україні поменшало расистських злочинів

У 2009 році в Україні спостерігається покращення ситуації і скорочення кількості расово- вмотивованих злочинів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародній організації з міграції з нагоди відзначення сьогодні Міжнародного дня толерантності.

Як зазначають в управлінні, позитивний вплив мала активна діяльність правоохоронних органів, перш за все Міністерства внутрішніх справ України. Проте правозахисники застерігають, що зупинятися на досягнутому передчасно, і “до остаточної перемоги над расизмом і ксенофобією ще далеко”.

З метою формування толерантної атмосфери у суспільстві Представництво Міжнародної організації в Україні – один з координаторів „Ініціативи розмаїття” – за підтримки Канадського агентства міжнародного розвитку (CIDA) цього року провело всеукраїнську соціальну кампанію під назвою «Колір шкіри не має значення!». Її героями стали представники різних національностей, які уособлюють позитивний образ багатокультурного розмаїття.

За допомогою даної соціальної кампанії організатори прагнули довести, що поінформування громадськості про терпимість дозволяє розкрити схожість між людьми та розповсюдити повагу до розбіжностей. У рамках кампанії було підготовлено спеціальні відео- та аудіоролики щодо культурного розмаїття і заклику до толерантності по відношенню до національних меншин в Україні. Музичний супровід до соціальних роликів написав галерист, музикант і голова неурядової організації «Серце, не спи» Павло ГУДІМОВ.

*** 16 листопада 1995 року держави-члени ЮНЕСКО затвердили Декларацію принципів терпимості і Програму дій, спрямовану на популяризацію ідей толерантності та поваги до розмаїття. Згідно з декларацією, «толерантність – це єдність у розмаїтті», «повага, сприйняття та розуміння багатого розмаїття культур світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості».

У 1996 році Генеральна Асамблея ООН запропонувала щорічно 16 листопада відзначати Міжнародний день толерантності. У цей день міжнародна спільнота організовує низку заходів щоб привернути увагу до прав людини, наголошуючи на безумовній рівності усіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, етнічної належності, кольору шкіри тощо.

В Україні вже понад 2,5 роки діє „Ініціатива розмаїття”, співзасновниками якої є Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців і Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні. Мережа об’єднує понад 50 організацій, зацікавлених у популяризації ідей розмаїття та протидії різним формам нетерпимості, включаючи расизм і ксенофобію.