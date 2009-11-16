Пікетування посольства Федеративної Республіки Німеччини у Києві на знак міжнародної солідарності з німецькими студентами

17 листопада 2009 року о 12.00 національний студентський союз України - Українська асоціація студентського самоврядування (УАСС) проводить пікетування посольства Федеративної Республіки Німеччини по вулиці Богдана Хмельницького у Києві на знак міжнародної солідарності зі студентами Німеччини, які борються за поліпшення соціальних умов свого життя та якості вузівської освіти.

На даний момент у німецькому парламенті знаходяться на розгляді законодавчі пропозиції, спрямовані на підвищення плати за навчання, скорочення його термінів та подальше обмеження доступу до стипендій. Таким чином німецький уряд намагається економити на майбутньому нації в умовах економічної кризи.

В той же час незрівнянно більші кошти із федерального бюджету ФРН виділяються на фінансування військових програм, зокрема понад 13 мільярдів євро спрямовано лише на одну програму закупівлю нових воєнних літаків.

Це відбувається, коли половина німецьких студентів не мають місць у гуртожитках, а більше двох третин - вимушені поєднувати навчання з роботою. За цих умов прийняття нового антисоціального освітнього законодавства спроможне викинути за двері університетів тисячі молодих людей.

УАСС вважає, що соціальні проблеми, за розв`язання яких бореться національний союз студентів Німеччини - fzs - є актуальними не лише для ФРН, але й для України та всієї Європи.

Тому в Міжнародний день студентів Асоціація вважає своїм обов`язком виразити свою солідарність із вимогами та боротьбою німецьких студентів.

Контакти: Олександр Смирнов, +380504210082