Київ охоплять студентські протести

Одразу дві акції солідарності зі студентами Німеччини та Австрії, які борються за поліпшення соціальних умов та якості вузівської освіти, відбудуться завтра, у Міжнародний день студента, у Києві.

Зокрема, як передає кореспондент УНІАН, о 12.00 національний студентський союз України – Українська асоціація студентського самоврядування (УАСС) – проведе пікетування посольства Федеративної Республіки Німеччини по вулиці Богдана Хмельницького.

Крім того, о 14:00 під стінами Червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться театралізований перформанс, що зображуватиме «подолання нинішньої репресивної системи освіти заради знання», організований Незалежною студентської профспілкою «Пряма дія».

За інформацією УАСС, на даний момент у німецькому парламенті знаходяться на розгляді законодавчі пропозиції, спрямовані на підвищення плати за навчання, скорочення його термінів та подальше обмеження доступу до стипендій. «Таким чином німецький уряд намагається економити на майбутньому нації в умовах економічної кризи», - вважають у студентській організації.

В той же час, за даними УАСС, незрівнянно більші кошти із федерального бюджету ФРН виділяються на фінансування військових програм, зокрема, понад 13 мільярдів євро спрямовано лише на одну програму закупівлю нових воєнних літаків. «Це відбувається, коли половина німецьких студентів не мають місць у гуртожитках, а більше двох третин - вимушені поєднувати навчання з роботою. За цих умов прийняття нового антисоціального освітнього законодавства спроможне викинути за двері університетів тисячі молодих людей», - заявив представник УАСС Олександр СМІРНОВ.

УАСС вважає, що соціальні проблеми, за розв`язання яких бореться національний союз студентів Німеччини - FZS - є актуальними не лише для ФРН, але й для України та всієї Європи, тому в Міжнародний день студентів асоціація вважає своїм обов`язком виразити солідарність із вимогами німецьких студентів.

Розділяючи думку німецьких та австрійських колег, активісти Незалежної студентської профспілки «Пряма дія», зазначають, що сучасна освіта в Україні «виховує в студентах некритичне мислення, конформізм, вибудовує ієрархію і бажання конкурувати між собою». На противагу цьому активісти профспілки пропонують українським студентам об’єднуватись в сильний рух, щоб солідарно відстоювати свої права.

«День студента відзначається в пам`ять про розстріл нацистами празьких студентів після демонстрації у 1939 році. Тому ми хочемо, щоб 17 листопада стало для українських студентів щорічним приводом висловити свій протест проти їх безправного становища», - підкреслюють в профспілці.