МВС створить базу даних «агресивних» фанів

На базі Міністерства внутрішніх справ України розпочалося формування інформаційної бази даних «екстремальних вболівальників» до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час відеомосту між Києвом і Львовом на тему: «Готовність Львова до Євро-2012 напередодні прийняття кінцевих рішень УЕФА щодо організації футбольного турніру в Україні» заступник начальника ГУ МВС України у Львівській області з питань підготовки до Євро-2012 Василь РЯБОШАПКА.

За його словами, співробітники ГУ МВС України у Львівській області вже розпочали співпрацю з польськими колегами та правоохоронцями інших українських міст, що прийматимуть чемпіонат, над створенням бази «агресивних» фанів.

Він також зауважив, що в першу чергу МВС України під час створення цієї бази співпрацюватиме з Польщею.

В.РЯБОШАПКА поінформував, що вже розпочалася підготовка особового складу львівської міліції до роботи під час проведення Євро-2012.

«Працівники міліції вивчають міжнародний досвід проведення таких заходів, а також приступили до вивчення польської та англійської мов», - зазначив В.РЯБОШАПКА.

Загалом, за його словами, МВС України розробило цільову програму із забезпечення громадського правопорядку під час проведення в Україні Євро-2012. Правоохоронці працюють над такими напрямками як порядок на стадіоні, безпека на дорогах та робота у фан-зонах.