Закрилося найбільше видавництво газет для сексменшин

Найбільший американський холдинг, що видає газети для сексуальних меншин, припинив своє існування і має намір почати процедуру банкрутства, пише РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними видання, головний редактор газети Southern Voice, яка видається в Атланті (штат Джорджія), Лора Дуглас-Браун прийшла в понеділок на роботу лише для того, щоб виявити на дверях оголошення про закриття медіа-холдингу Window Media LLC. Замки на дверях в редакцію вже встигли змінити. Така ж несподіванка чекала співробітників і інших газет, які входять до холдингу - Washington Blade, Houston Voice and South Florida Blade.

"Як я розумію, справа не тільки у відсутності грошей на збереження компаній. Нам всім сказали, що компанії будуть продані. Той факт, що нас закрили, був абсолютним шоком", - наводяться в статті слова Дуглас-Браун.

Вашингтонський офіс Window Media ще не коментував інформацію.

За даними американських ЗМІ, холдинг вже достатньо давно зазнавав фінансових труднощів.

Закриття холдингу, який видає шановані гей-спільнотою газети, зокрема Washington Blade, яка відзначила сорокаріччя, стало несподіваним ударом для представників секс-меншин. Останнім часом гомосексуали в США відчувають себе переможцями - недавно президент Барак Обама підписав довгоочікуваний закон, в якому прояви дискримінації за ознакою сексуальних переваг прирівнюється до расової і релігійної дискримінації.