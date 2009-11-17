Молдавани отримали право в'їжджати до Румунії без віз

Близько 1,2 млн. громадян Молдови, які живуть у прикордонних районах, отримали право скористатися спрощеним режимом перетину молдавсько-румунського кордону і в`їжджати до сусідньої країни без віз, із спеціальним пропуском. Про це на прес-конференції в Кишиневі повідомив прем`єр-міністр Володимир Філат, коментуючи підписану 13 листопада 2009 р. в Бухаресті міжурядову угоду про малий трафік на кордоні.

Прем`єр наголосив, що на основі спеціальних пропусків в`їжджати на територію Румунії без віз і пересуватися в 50-кілометровій прикордонній смузі зможуть мешканці 651 молдавського села з 19 районів та гагаузької автономії на півдні країни. За словами молдавського прем`єра, під дію угоди підпадають, таким чином, близько 1,2 млн. – майже третина - громадян Молдови. В.Філат сказав, що спецпропуски видаватимуться їм безплатно на термін від 2 до 5 років в румунських дипломатичних місіях і консульствах. Молдавсько-румунська угода набуде чинності через 30 днів після завершення всіх внутрішніх державних процедур.

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