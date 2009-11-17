Чи хочуть українці їсти продукти з ГМО (опитування)

Майже 90% українців проти ввезення в країну продуктів, що містять ГМО. Про це свідчать результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна з 13 по 15 листопада 2009 р.

За результатами всеукраїнського дослідження експерти Інституту Горшеніна зробили такі висновки. Більшість українців (85,6%) знають, що таке продукти, які містять генетично модифіковані організми (ГМО), і які можливі наслідки споживання таких продуктів. Не володіють такою інформацією лише 12,1% опитаних, а 2,3% - важко відповісти на це запитання.

Переважна більшість громадян України (93,4%) переконана, що необхідно ввести обов`язкове маркірування на продуктах, що містять ГМО. Не бачать необхідності у такому маркіруванні лише 2,5% респондентів, а 4,1% не визначилися з позицією щодо цього питання.

Більше половини опитаних (57,1%) не знають про постанову уряду України про обов`язкове маркірування продуктів, що містять ГМО. Знають про таку постанову 38,2% українців, важко відповісти на це запитання 4,7% респондентів.

Більшість українців (89,7%) вважають, що Верховній Раді варто ухвалити закон про заборону ввезення на територію України і виробництва продуктів, що містять ГМО. Протилежну думку висловили тільки 5,2% опитаних і майже стільки ж (5,1%) не визначилися з позицією щодо цього запитання.

Більше половини респондентів (61,2%) заявила, що ніколи не купуватимуть продукти, що містять ГМО, за наявності відповідного маркірування. Менше чверті українців (22,5%) купуватимуть продукти з ГМО тільки у тому разі, якщо відсутня альтернатива. Заявили, що їм байдуже, які продукти купувати, 12%, а важко відповісти на це запитання 4,3% опитаних.

Більшість українців (74,7%) не стали б купувати продукти харчування, маркіровані як такі, що містять ГМО, навіть якщо вони будуть коштували дешевше від аналогічних без ГМО. Купували б продукти з ГМО в цьому разі 10,7% респондентів, а 14,6% - важко відповісти на це запитання.

Всього, згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.