Карпачова заступилася за пам'ятник Мануїльському

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА виступає проти намірів київської влади демонтувати пам’ятник Дмитру Мануїльскому, розміщений поряд із Будинком прав людини у столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Уповноваженого з прав людини.

Омбудсман висловлює Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, його підлеглим, а також депутатам Київради застереження щодо прийняття необачних рішень, які можуть понівечити пам’ять видатного співвітчизника. Як зазначає Н.КАРПАЧОВА у листі до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, Д.Мануїльський, котрий отримав освіту на юридичному факультеті знаменитої Сорбони, залишив помітний слід в історії не лише як один з перших керівників Радянської України, а й як професійний дипломат, один з основоположників Організації Об’єднаних Націй.

Обґрунтовуючи свою позицію, Уповноважений з прав людини наводить, зокрема, такий аргумент: очолюючи українську делегацію в Сан-Франциско на міжнародній конференції зі створення Статуту ООН, академік-дипломат Д.Мануїльський сформулював преамбулу, завдання і принципи цього фундаментального документа. За його пропозицією до Статуту ООН було включено низку важливих положень про повагу до прав і основних свобод людини, які пізніше були імплементовані в Загальну декларацію прав людини. У повоєнні роки, продовжує далі Н.КАРПАЧОВА, Д.Мануїльський, працюючи на посаді міністра закордонних справ України, продовжував невтомну боротьбу за згуртування миролюбних сил планети, послідовно обстоював засади миру та прогресу.

Юридично-наукова спадщина Д.Мануїльського, без перебільшення, й дотепер має міжнародне значення, переконана омбудсман. Ця спадщина належить не лише Україні, а всьому світові та кожній людині зокрема, підкреслила Н.КАРПАЧОВА.

Аби запобігти приниженню нашої держави в очах світового співтовариства та не завдати шкоди процесу національного єднання в Україні, Уповноважений з прав людини пропонує Київському міському голові прояснити позицію столичної влади з цього надзвичайно важливого питання, зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник голови Київської міської державної адміністрації Сергій РУДИК заявляв, що в Києві, зокрема, необхідно позбутися “Пам’ятника чекістам, які загинули за владу Рад”, і пам’ятника Д.Мануїльському.

За його словами, столична влада відпрацьовує рішення про подальшу долю демонтованих пам’ятників. “Вони не будуть зруйновані, а, можливо, зосереджені десь в одному місці і будуть доступними для відвідування”, - зазначив заступник голови КМДА.

***Д.Мануїльський (1883-1959 рр.) - радянський партійний і державний діяч, академік АН УРСР з 1945 року. Міністр закордонних справ УРСР (1944-53).